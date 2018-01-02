Пассажиропоток курского аэропорта за год вырос на 5%. Воздушная гавань приняла и отправила более 32 тысяч человек. Из них 6 тысяч направлялись к Черноморскому побережью. Как рассказали в региональном комитете промышленности, транспорта и связи, в 2017-м выполнено порядка 700 парных авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Анапу. Росту полетов способствовало круглогодичное авиасообщение с Петербургом и организованный встречный рейс в Москву. Напомним, с начала 2018 года открыто регулярное авиасообщение с Москвой и Петербургом за счет средств областного бюджета. В столицу цена билета – от 2,5 тысяч рублей, в Питер – от 4,5 тысяч. С марта открывается авиасообщение с Минводами. Областная администрация ведет переговоры с руководством авиакомпании «Саратовские авиалинии» о выполнении полетов в Анапу, Сочи, Симферополь и в турецкую Анталию.



