Сотрудники Курскэнерго в 2017 году приняли более 37 тысяч обращений потребителей

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 2017 год.

В указанный период специалисты офисов обслуживания потребителей, по работе с клиентами предприятия приняли 37264 обращений жителей Курской области, что на 39% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 4965 обращений касались вопросов технологического присоединения (ТП) к сетям компании, 13026 – оказания дополнительных услуг. Остальные обращения клиентов касались вопросов надежного и качественного электроснабжения потребителей.

Наиболее востребованными оказались доп.услуги по замене/установке приборов учета, монтажу перекидок – 6393 обращений. Также в прошлом году специалистами филиала заключено 1859 договоров на выполнение услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»).

В 2017 году в филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» поступило 3869 положительных отзывов от потребителей. Энергетиков благодарят за качественные и своевременно оказанные услуги.

За услугами Курскэнерго куряне могут обращаться в Центры обслуживания потребителей (ЦОП) филиала в городе Курске (центральный офис) и в районных центрах – Льгове, Обояни, а также в пункты по работе с потребителями в районах электрических сетей по месту жительства.

Предварительно записаться на прием в офисы обслуживания филиала можно сайте МРСК Центра по адресу www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям».

Также в круглосуточном режиме контакт-центр компании принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Teleram и Viber.



