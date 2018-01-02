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Сотрудники Курскэнерго в 2017 году приняли более 37 тысяч обращений потребителей

Сегодня, 11:29
Сотрудники Курскэнерго в 2017 году приняли более 37 тысяч обращений потребителей
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы  с  потребителями за  2017 год. 
В указанный период специалисты офисов обслуживания потребителей, по работе с клиентами предприятия приняли 37264 обращений жителей Курской области, что на 39% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 4965 обращений касались вопросов технологического присоединения (ТП) к сетям компании, 13026 – оказания дополнительных услуг. Остальные обращения клиентов касались вопросов надежного и качественного электроснабжения  потребителей. 
Наиболее востребованными оказались доп.услуги по замене/установке приборов учета, монтажу перекидок  –  6393 обращений. Также в прошлом году специалистами филиала заключено 1859 договоров на выполнение услуги  «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»).
В 2017 году  в филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» поступило 3869 положительных отзывов от потребителей. Энергетиков благодарят за качественные и своевременно оказанные услуги.
За услугами Курскэнерго куряне могут обращаться в Центры обслуживания потребителей (ЦОП) филиала в городе Курске (центральный офис) и в районных центрах  –  Льгове, Обояни, а также в пункты по работе с потребителями в районах электрических сетей по месту жительства. 
Предварительно записаться на прием в офисы обслуживания филиала можно сайте МРСК Центра по адресу www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям». 
Также в круглосуточном режиме контакт-центр  компании принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Teleram и Viber.

 

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