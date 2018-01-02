поиск по сайту
 

В Фатежском районе на трассе сбили пешехода

Сегодня, 11:30
В Фатежском районе на трассе сбили пешехода
В Фатежском районе Курской области на темной дороге сбили пешехода. ДТП, по данным Госавтоинспекции, произошло примерно в половине девятого вечера на 461 км трассы «М-2» недалеко от поселка Сергеевка. 21-летний молодой человек шёл по краю проезжей части, в это время его сбил ехавший в том же направлении Hyundai Santa Fe под управлением 42-летнего водителя. Отмечается, что уличное освещение в этом месте отсутствует, а светоотражающих элементов на одежде пешехода не было. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в «Фатежскую ЦРБ».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама