В Фатежском районе на трассе сбили пешехода

В Фатежском районе Курской области на темной дороге сбили пешехода. ДТП, по данным Госавтоинспекции, произошло примерно в половине девятого вечера на 461 км трассы «М-2» недалеко от поселка Сергеевка. 21-летний молодой человек шёл по краю проезжей части, в это время его сбил ехавший в том же направлении Hyundai Santa Fe под управлением 42-летнего водителя. Отмечается, что уличное освещение в этом месте отсутствует, а светоотражающих элементов на одежде пешехода не было. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в «Фатежскую ЦРБ».