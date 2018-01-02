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В Курске госавтоинспекторы проверили пассажирский транспорт

Сегодня, 12:38
В Курске госавтоинспекторы проверили пассажирский транспорт
В Курске провели рейды, чтобы выявить и пресечь нарушения, совершаемые водителями маршрутного транспорта. В каждом автобусе сотрудники ГИБДД проверяли наличие необходимого комплекта документов, а также средств пожаротушения и спасения людей. Особое внимание уделялось техническому состоянию транспорта. С водителями провели профилактическую беседу. Речь шла не только о важности соблюдения дорожных правил, но и о недопустимости  опасного вождения. На двух водителей составили административные материалы за нарушения ПДД. На одном из рейсовых автобусов были установлены шины с разным рисунком, а в маршрутном ПАЗе передние боковые стёкла оказались затонированы сверх разрешённой нормы. В результате штрафы заплатят не только водители, но и механики автопредприятий, которые выпускали автобусы на линию. Водителей обязали в кратчайшие сроки устранить нарушения.
В ГИБДД резюмировали: проверка большинства курских маршруток показала, что они исправны и безопасны. Однако их техническое состояние и оснащение будет и дальше находиться под особым контролем ведомства.

 

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