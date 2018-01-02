Полиция разыскивает грабителя павильона на Союзной

Полиция разыскивает подозреваемого в разбойном нападении на работницу павильона на Союзной Курска. Преступление было совершено 18 декабря. Мужчина, угрожая ножом, похитил у сотрудницы более 10 тысяч рублей, после чего скрылся. Экспертам со слов потерпевшей удалось составить фоторобот злоумышленника.

Мужчине на вид 50-55 лет, рост 170 - 175 см., плотного телосложения, волосы седые, имеются залысины.

Был одет в черную куртку, рубашку в клетку красного и синего цветов, темно-синие джинсы, утепленную «бейсболку».

Все, кто располагает информацией о личности подозреваемого, могут сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 36-82-45.