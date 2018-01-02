Полицейские Курска за год поймали 2 тысячи злоумышленников

В УМВД по Курску подвели итоги работы за 2017 год. Полицейские обнародовали позитивную статистику: в Курске снизилась преступность на улицах и в общественных местах, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, краж и грабежей возросла. В 2017-м в городе было изъято более 16 килограммов психотропных веществ, 34 единицы огнестрельного оружия, 190 боеприпасов, полкилограмма взрывчатки. На 40% снизилось количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. По информации городского УМВД, сотрудниками полиции в течение года было изобличено 2 тысячи человек, нарушивших закон.