поиск по сайту
 

Полицейские Курска за год поймали 2 тысячи злоумышленников

Сегодня, 14:19
Полицейские Курска за год поймали 2 тысячи злоумышленников
В УМВД по Курску подвели итоги работы за 2017 год. Полицейские обнародовали позитивную статистику: в Курске снизилась преступность на улицах и в общественных местах, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, краж и грабежей возросла. В 2017-м в городе было изъято более 16 килограммов психотропных веществ, 34 единицы огнестрельного оружия, 190 боеприпасов, полкилограмма взрывчатки. На 40% снизилось количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. По информации городского УМВД, сотрудниками полиции в течение года было изобличено 2 тысячи человек, нарушивших закон.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама