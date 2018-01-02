В Обояни прохожие обнаружили на улице мужчину с переохлаждением

С начала года в Курской области зарегистрирован один случай переохлаждения человека. Он произошел 9 января в Обояни. Как сообщили в МЧС, прохожие увидели лежащего на земле мужчину. На карете "скорой" его доставили в больницу. В 2017-м в регионе зафиксировали порядка 20 аналогичных происшествий. Кроме того, зарегистрировано более 50 случаев обморожения. В центре медицины катастроф Курской области отметили, что с наступлением холодов подобные происшествия в регионе случаются практически ежедневно. Здесь важна позиция случайных свидетелей, от которых во многом зависят благополучный исход происшествия и жизни людей.

Основными признаками переохлаждения являются: забывчивость, неловкость движения, нечеткая речь, дрожь, помутнение сознания, учащенный пульс, бледность кожи, апатия.

Первая медицинская помощь при переохлаждении заключается в том, чтобы полностью прекратить воздействие холода на тело человека. А затем:

Если у пострадавшего наблюдаются признаки переохлаждения, в первую очередь, его необходимо поместить в теплое помещение и согреть;

С пострадавшего нужно снять обувь и холодную одежду;

Если у человека сильно замерзли пальцы ног и рук, хорошо разотрите их салфеткой, смоченной в спирте;

Затем сильно замерзшие участки тела необходимо поместить в теплую воду. Температуру воды постепенно необходимо повышать до 37 С. Данная процедура не должна у вас занять больше, чем полчаса.

Снова растираем замерзшие участки салфеткой, пока к ним не вернется чувствительность;

На поврежденные участки кожи накладываем стерильную сухую повязку и хорошо укутываем пострадавшего одеялами;

Необходимо следить за тем, чтобы обмороженные участки кожи были неподвижны, дабы избежать кровоизлияния;

Дайте пострадавшему попить молоко или чай. Теплая жидкость будет способствовать восстановлению кровообращения, а также восполнять организм недостающим теплом;

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, не прощупывается пульс, необходимо сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

При переохлаждении категорически запрещено:

Пить спиртные напитки;

Активно двигаться;

Использовать горячие бутылки для согрева;

Принимать горячий душ или ванную.

После того, как первая помощь была оказана, потерпевшего обязательно нужно доставить в больницу, даже если его состояние, на первый взгляд, значительно улучшилось. Переохлаждение тела может иметь последствия, которые правильно определить способен только врач.