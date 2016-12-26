«Ведомости» установили истинные причины отзыва лицензии у «Югры»

В течение полугода после отзыва лицензии руководство банка «Югра» отстаивает свои права в судебном порядке. Представители кредитной организации пытаются доказать, что ликвидация банка была безосновательной и незаконной. Газета «Ведомости» организовала собственное расследование, в ходе которой выяснилось, что веских оснований для отзыва лицензии у Центробанка не было.

Конфликт между регулятором и «Югрой» развивался постепенно. Его начало было положено весной 2015 года, когда банк подал заявку на участие в госпрограмме, согласно которой просил провести докапитализацию на сумму 9,9 млрд рублей через ОФЗ. Центробанк первоначально не возражал против участия «Югры» в программе, но впоследствии изменил свое решение. Чтобы заставить банк отозвать заявку, регулятор использовал различные формы давления.

Установлено, что за полтора года до отзыва банковской лицензии «Югра» получила от ЦБ 10 предписаний. Последнее из них было получено 6 июля прошлого года. Экс-предправления «Югры» Дмитрий Шиляев, комментируя ситуацию, говорит о том, что на выполнение требований о доначислении резервов в 13,4 млрд рублей и на составление отчета кредитной организации было отведено менее суток: отчет об исполнении предписания ЦБ требовал представить не позднее 5 часов 7 июля. Столь сжатые сроки явно свидетельствовали о намерении регулятора уничтожить банк, отмечает Шиляев.

Тем не менее, предписание было выполнено, правда, отчет банк смог представить только в 16:45 7 июля. Это объясняется сложностью сбора данных от развернутой филиальной сети банка, работающей в разных часовых поясах. Подобное объяснение не удовлетворило чиновников ЦБ, и уже 10 июля в банк была введена временная администрация.

С этого момента, как выяснили «Ведомости», начинается самое интересное. Первым приказом, выпущенным временной администрацией, стало распоряжение о доначислении резервов на сумму 13,1 млрд рублей. Соответственно, произошло сокращение собственного капитала банка. Далее происходит внесение изменений в финансовую отчетность, многие из которых датировались задним числом, что является прямым нарушением законодательных норм. В результате манипуляций с отчетностью, капитал «Югры» ушел в отрицательные значения. Это и послужило формальным поводом для отзыва лицензии.

Незаконность действий регулятора руководство «Югры» доказывает в суде. Расследование «Ведомостей» лишний раз подтверждает неустойчивость позиции Центробанка в этом споре.