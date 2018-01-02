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В Рыльске после капремонта открыли Дом культуры

Сегодня, 16:22
В Рыльске после капремонта открыли Дом культуры
Сегодня в Рыльске торжественно открыли после капительного ремонта Дом культуры. Свою деятельность ДК начал в 1977 году. Как уточнили в областной администрации, из-за аварийного состояния учреждение закрыли. А в 2017-м, в год сорокалетия ДК, решили провести масштабный ремонт. На это выделили 47 млн рублей. Работы провели в сжатые сроки, с октября по декабрь. За это время утеплили и отремонтировали фасад, обновили кровлю, а внутри - потолки и стены, заменили инженерные системы, двери и окна. В концертном зале поменяли полы, установили комфортные кресла для зрителей, закупили современное оборудование, полностью заменили механику и «одежду» сцены.
Сегодня при городском Доме культуры действуют 20 клубных формирований, где на постоянной основе занимаются более 350 человек. Здесь проводят до 300 мероприятий в год, которые посещают более 30 тысяч человек.

 

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