В Рыльске после капремонта открыли Дом культуры

Сегодня в Рыльске торжественно открыли после капительного ремонта Дом культуры. Свою деятельность ДК начал в 1977 году. Как уточнили в областной администрации, из-за аварийного состояния учреждение закрыли. А в 2017-м, в год сорокалетия ДК, решили провести масштабный ремонт. На это выделили 47 млн рублей. Работы провели в сжатые сроки, с октября по декабрь. За это время утеплили и отремонтировали фасад, обновили кровлю, а внутри - потолки и стены, заменили инженерные системы, двери и окна. В концертном зале поменяли полы, установили комфортные кресла для зрителей, закупили современное оборудование, полностью заменили механику и «одежду» сцены.

Сегодня при городском Доме культуры действуют 20 клубных формирований, где на постоянной основе занимаются более 350 человек. Здесь проводят до 300 мероприятий в год, которые посещают более 30 тысяч человек.