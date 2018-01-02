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В двух железногорских больницах провели ремонт

Сегодня, 08:05
В двух железногорских больницах провели ремонт
Во второй городской больнице Железногорска завершился капитальный ремонт регистратуры поликлиники. Теперь зона регистрации и ожидания стала комфортнее, расписание и полезную информацию посетители могут увидеть на мониторах, запись на приём к врачам можно сделать через инфомат. Удобства почувствовали и маломобильные группы граждан: отремонтирован пандус, оборудован туалет для инвалидов, приобретен специальный подъёмник для колясочников. 3 миллиона рублей на обновления больницы выделил инвестор. Еще 5 миллионов добавили из областной казны на ремонт приёмного отделения. Отделение скорой помощи получило два автомобиля «Газель». 
Также провел ремонт и обновил оборудование, опять же за счет инвестора, Железногорский родильный дом. Вливания составили почти 2 миллиона. 
В женской консультации создали условия для людей с ограниченными возможностями: оборудовали вход, пандусы, специальное оборудование в санузле. На деньги, выделенные из бюджета Курской области, приобрели резервный источник энергоснабжения. 

 

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