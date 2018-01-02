В 2017 году на льготные лекарства для курян потрачено более 1 млрд. руб.

В 2017 году курян обеспечили льготными лекарствами на сумму 1 млрд. 45 млн. 440 тыс. руб. по 636 тыс. 976 рецептам. Это на 66 млн. больше, чем годом ранее. Связано это не увеличением цены лекарств (средняя стоимость рецепта – 848 руб. 21 коп.). Просто пациентов, которые стали сохранять соцпакет стало больше. Тех, кто отказался, по итогам прошлого года, всего 223 человека. Кроме того, в 2017-м статус инвалида получили еще 8 210 курян. Таким образом почти 40 тыс. человек в Курской области имеют право на льготные лекарства. На эти цели из областного бюджета в этом году выделено без малого 504 млн. 50 тыс. руб., из федерального бюджета – 310 млн. Проблем с обеспечением пациентов лекарствами не будет, уверены в комитете здравоохранения, поскольку запаса таких препаратов с прошлого года хватит на ближайшие три месяца. Однако, всё же находятся те, кто считают, что лекарств им выдают недостаточно. Для контроля за выпиской рецептов введена электронная система, рассказала консультант управления организации и развития медицинской помощи комитета здравоохранения Курской области Людмила Чубина.

Людмила Чубина: «У нас с сентября 2017-го года адаптирована медицинская информационная система в медицинских учреждениях, подведомственных комитету здравоохранения, в части выписки лекарственных препаратов в электронном варианте. То есть, что это нам позволило? Это позволило практически прозрачно отслеживать выписанный препарат конкретному пациенту не только по наименованию, но и по дозировке и кратности приёма. То есть позволяет нам определять длительность возможного приёма при лечении заболевания у конкретного пациента. То есть лечащий врач имеет возможность адаптировано и более объективно, исходя из тяжести состояния пациента и заболевания, определять его нуждаемость в данном препарате».



