Специалисты Курскэнерго провели первые в новом году уроки электробезопасности в школах региона

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма. Одной из ее важных составляющих являются уроки электробезопасности, которые специалисты предприятия проводят в образовательных и дошкольных учреждениях региона.

Первые в новом году тематические занятия прошли в школах Большесолдатского, Конышевского и Тимского районов. В них приняли участие более 300 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет.

Энергетики рассказали школьникам о роли электричества в жизни человека и о том, почему важно соблюдать правила безопасного обращения с ним, разъяснили значение основных предупреждающих знаков, размещаемых на объектах электросетевой инфраструктуры. Особое внимание в ходе уроков было уделено правилам поведения вблизи энергообъектов. Ребята узнали, почему нельзя играть рядом с линиями электропередачи (ЛЭП), забираться на опоры ЛЭП и трансформаторные подстанции и делать на них «селфи». Кроме того, организаторы занятий продемонстрировали им способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

В течение года специалисты Курскэнерго проведут порядка 200 уроков электробезопасности в школах и детских садах Курской области.



