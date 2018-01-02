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Специалисты Курскэнерго провели первые в новом году уроки электробезопасности в школах региона

Сегодня, 11:47
Специалисты Курскэнерго провели первые в новом году уроки электробезопасности в школах региона
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма. Одной из ее важных составляющих являются уроки электробезопасности, которые специалисты предприятия проводят  в образовательных и дошкольных учреждениях региона.  
Первые в новом году тематические занятия  прошли в  школах  Большесолдатского, Конышевского и Тимского районов. В них приняли участие более 300 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. 
Энергетики  рассказали школьникам о роли электричества в жизни человека и о том, почему важно соблюдать правила безопасного обращения с ним, разъяснили значение  основных предупреждающих знаков, размещаемых на объектах электросетевой инфраструктуры. Особое внимание в ходе уроков было  уделено правилам поведения вблизи энергообъектов. Ребята узнали,  почему нельзя играть рядом с  линиями электропередачи (ЛЭП), забираться на опоры ЛЭП и трансформаторные подстанции и делать на них «селфи». Кроме того, организаторы занятий продемонстрировали им способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. 
В течение года специалисты Курскэнерго проведут порядка 200 уроков электробезопасности в школах и детских садах Курской области. 

 

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