Курян призывают выбирать для крещенских купаний только организованные купели
|
№
п/п
|
Наименование муниципального образования
|
Наименование водоема для проведения крещенских купаний
|
1
|
2
|
3
|
г. Курск
(3 места)
|
1.
|
Центральный округ,
Парк им. 50-я летия ВЛКСМ
|
р. Тускарь, оборудованная прорубь
|
2.
|
Железнодорожный округ,
Городской пляж
|
р. Тускарь, оборудованная прорубь
|
3.
|
Сеймский округ,
озеро Ермошкино
|
оз. Ермошкино, оборудованная прорубь
|
г. Железногорск
(1 место)
|
4.
|
г. Железногорск
|
городское водохранилище, оборудованная прорубь
|
г. Щигры
(1 место)
|
5.
|
г. Щигры
|
Вырдовский пруд, оборудованная прорубь
|
Беловский район
(3 места)
|
6.
|
Беличанский сельский совет,
с. Белица
|
р. Псел, оборудованная прорубь
|
7.
|
Вишневский сельский совет,
с. Вишнево
|
р. Илек, оборудованная прорубь
|
8.
|
Кондратовский сельский совет,
с. Кондратовка
|
местный пруд, оборудованная прорубь
|
Большесолдатский район
(1 место)
|
9.
|
Большесолдатский сельский совет,
с. Большесолдатское
|
родник, оборудованная купель
|
Глушковский район
(3 места)
|
10.
|
Званновский сельский совет,
с. Званное
|
р. Сейм, оборудованная прорубь
|
11.
|
п. Теткино
|
р. Сейм, оборудованная прорубь
|
12.
|
Веселовский сельский совет,
п. Калинин
|
родник,
оборудованная купель
|
Железногорский район
(1 место)
|
13.
|
с. Михайловка
|
родник, оборудованная купель
|
Золотухинский район
(2 места)
|
14.
|
Свободинский сельский совет,
м. Свобода
|
р. Тускарь
(территория монастыря «Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская пустынь»), оборудованная прорубь и оборудованные стационарные купели
|
15.
|
п. Золотухино
|
р. Тускарь (рядом с женским монастырём во имя преподобного Алексия, Человека Божия), оборудованная стационарная капель
|
Касторенский район
(5 мест)
|
16.
|
п. Новокасторное
|
р. Олым, оборудованная прорубь
|
17.
|
п. Касторное
|
р. Олым, оборудованная прорубь
|
18.
|
Андреевский сельский совет,
п. Цветочный
|
местный пруд, оборудованная прорубь
|
19.
|
п. Олымский
|
р. Олым, оборудованная прорубь
|
20.
|
Краснодолинский сельский совет,
с. Красная Долина
|
местный пруд, оборудованная прорубь
|
Конышевский район
(2 места)
|
21.
|
Платавский сельский совет,
с. Коробкино
|
р. Сейм, оборудованная прорубь
|
22.
|
Наумовский сельский совет,
с. Верхняя Соковнинка
|
родник, оборудованная купель
|
Кореневский район
(1 место)
|
23.
|
Снагостский сельский совет,
с. Краснооктябрьское
|
р. Сейм, оборудованная прорубь
|
Курский район
(4 места)
|
24.
|
Винниковский сельский совет,
д. Каменево
|
родник, оборудованная купель
|
25.
|
Полянский сельский совет,
д. Пименово
|
родник, оборудованная купель
|
26.
|
Полевской сельский совет,
д. Муравлево
|
р. Сейм, оборудованная прорубь
|
27.
|
Лебяженский сельский совет,
х. Смородное
|
родник, оборудованная купель
|
Курчатовский район
(1 место)
|
28.
|
п. им. К. Либкнехта
|
р. Сейм, оборудованная прорубь
|
Мантуровский район
(1 место)
|
29.
|
2-Засеймский сельский совет,
с. Мяснянка
|
родник, оборудованная купель
|
Обоянский район
(1 место)
|
30.
|
г. Обоянь
|
р. Псел, оборудованная прорубь
|
Октябрьский район
(2 места)
|
31.
|
Лобазовский сельский совет,
с. Журавлино
|
родник, оборудованная купель
|
32.
|
Черницынский сельский совет,
с. Анахино
|
искусственный бассейн при храме
|
Поныровский район
(1 место)
|
33.
|
2-й Поныровский сельский совет,
д. Карпуневка
|
местный пруд, оборудованная прорубь
|
Пристенский район
(1 место)
|
34.
|
п. Пристень
|
родник, оборудованная купель
|
Рыльский район
(6 мест)
|
35.
|
Березниковский сельский совет,
с. Березники
|
р. Сейм, оборудованная прорубь
|
36.
|
Бобровский сельский совет,
с. Боброво
|
родник, оборудованная купель
|
37.
|
Пригородненский сельский совет,
с. Пригородняя Слободка
|
родник, оборудованная купель
|
38.
|
Никольский сельский совет,
с. Большегнеушево
|
родник, оборудованная купель
|
39.
|
Некрасовский сельский совет,
д. Семеново
|
родник, оборудованная купель
|
40.
|
Некрасовский сельский совет,
д. Слободка
|
родник, оборудованная купель
|
Советский район
(1 место)
|
41.
|
Волжанский сельский совет,
д. Волжанец
|
родник, оборудованная купель
|
Солнцевский район
(1 место)
|
42.
|
Бунинский сельский совет,
д. Машнино
|
родник, оборудованная купель
|
Суджанский район
(2 места)
|
43.
|
Воробжанский сельский совет,
с. Воробжа
|
родник, оборудованная купель
|
44.
|
Заолешенский сельский совет,
х. Княжий
|
родник, оборудованная купель
|
Хомутовский район
(2 места)
|
45.
|
Гламаздинский сельский совет,
с. Стрекалово
|
родник, оборудованная купель
|
46.
|
Ольховский сельский совет,
с. Надейка
|
родник, оборудованная купель
|
Черемисиновский район
(1 место)
|
47.
|
Покровский сельский совет,
д.Удеревка
|
родник, оборудованная купель
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