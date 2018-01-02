Курян призывают выбирать для крещенских купаний только организованные купели

В нашей области определены 46 мест для проведения крещенских купаний, три из них – в Курске. Возле них будут дежурить спасатели, медики и полицейские. По опыту прошлых лет, ожидается более 12 тысяч человек, кто будет окунаться в ледяной воде в ночь с 18 на 19 января. Самый большой наплыв паломников ожидается в Золотухинском, в Курском, Октябрьском и Рыльском районах и Курске. Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила безопасности на водных объектах и выбирать для крещенских купаний только специально обустроенные купели.

ПЕРЕЧЕНЬ мест проведения крещенских купаний в муниципальных образованиях Курской области в период празднования Крещения Господня в 2018 году № п/п Наименование муниципального образования Наименование водоема для проведения крещенских купаний 1 2 3 г. Курск (3 места) 1. Центральный округ, Парк им. 50-я летия ВЛКСМ р. Тускарь, оборудованная прорубь 2. Железнодорожный округ, Городской пляж р. Тускарь, оборудованная прорубь 3. Сеймский округ, озеро Ермошкино оз. Ермошкино, оборудованная прорубь г. Железногорск (1 место) 4. г. Железногорск городское водохранилище, оборудованная прорубь г. Щигры (1 место) 5. г. Щигры Вырдовский пруд, оборудованная прорубь Беловский район (3 места) 6. Беличанский сельский совет, с. Белица р. Псел, оборудованная прорубь 7. Вишневский сельский совет, с. Вишнево р. Илек, оборудованная прорубь 8. Кондратовский сельский совет, с. Кондратовка местный пруд, оборудованная прорубь Большесолдатский район (1 место) 9. Большесолдатский сельский совет, с. Большесолдатское родник, оборудованная купель Глушковский район (3 места) 10. Званновский сельский совет, с. Званное р. Сейм, оборудованная прорубь 11. п. Теткино р. Сейм, оборудованная прорубь 12. Веселовский сельский совет, п. Калинин родник, оборудованная купель Железногорский район (1 место) 13. с. Михайловка родник, оборудованная купель Золотухинский район (2 места) 14. Свободинский сельский совет, м. Свобода р. Тускарь (территория монастыря «Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская пустынь»), оборудованная прорубь и оборудованные стационарные купели 15. п. Золотухино р. Тускарь (рядом с женским монастырём во имя преподобного Алексия, Человека Божия), оборудованная стационарная капель Касторенский район (5 мест) 16. п. Новокасторное р. Олым, оборудованная прорубь 17. п. Касторное р. Олым, оборудованная прорубь 18. Андреевский сельский совет, п. Цветочный местный пруд, оборудованная прорубь 19. п. Олымский р. Олым, оборудованная прорубь 20. Краснодолинский сельский совет, с. Красная Долина местный пруд, оборудованная прорубь Конышевский район (2 места) 21. Платавский сельский совет, с. Коробкино р. Сейм, оборудованная прорубь 22. Наумовский сельский совет, с. Верхняя Соковнинка родник, оборудованная купель Кореневский район (1 место) 23. Снагостский сельский совет, с. Краснооктябрьское р. Сейм, оборудованная прорубь Курский район (4 места) 24. Винниковский сельский совет, д. Каменево родник, оборудованная купель 25. Полянский сельский совет, д. Пименово родник, оборудованная купель 26. Полевской сельский совет, д. Муравлево р. Сейм, оборудованная прорубь 27. Лебяженский сельский совет, х. Смородное родник, оборудованная купель Курчатовский район (1 место) 28. п. им. К. Либкнехта р. Сейм, оборудованная прорубь Мантуровский район (1 место) 29. 2-Засеймский сельский совет, с. Мяснянка родник, оборудованная купель Обоянский район (1 место) 30. г. Обоянь р. Псел, оборудованная прорубь Октябрьский район (2 места) 31. Лобазовский сельский совет, с. Журавлино родник, оборудованная купель 32. Черницынский сельский совет, с. Анахино искусственный бассейн при храме Поныровский район (1 место) 33. 2-й Поныровский сельский совет, д. Карпуневка местный пруд, оборудованная прорубь Пристенский район (1 место) 34. п. Пристень родник, оборудованная купель Рыльский район (6 мест) 35. Березниковский сельский совет, с. Березники р. Сейм, оборудованная прорубь 36. Бобровский сельский совет, с. Боброво родник, оборудованная купель 37. Пригородненский сельский совет, с. Пригородняя Слободка родник, оборудованная купель 38. Никольский сельский совет, с. Большегнеушево родник, оборудованная купель 39. Некрасовский сельский совет, д. Семеново родник, оборудованная купель 40. Некрасовский сельский совет, д. Слободка родник, оборудованная купель Советский район (1 место) 41. Волжанский сельский совет, д. Волжанец родник, оборудованная купель Солнцевский район (1 место) 42. Бунинский сельский совет, д. Машнино родник, оборудованная купель Суджанский район (2 места) 43. Воробжанский сельский совет, с. Воробжа родник, оборудованная купель 44. Заолешенский сельский совет, х. Княжий родник, оборудованная купель Хомутовский район (2 места) 45. Гламаздинский сельский совет, с. Стрекалово родник, оборудованная купель 46. Ольховский сельский совет, с. Надейка родник, оборудованная купель Черемисиновский район (1 место) 47. Покровский сельский совет, д.Удеревка родник, оборудованная купель



