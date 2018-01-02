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Агропромышленная организация незаконно получила субсидию в 20 миллионов рублей

Сегодня, 12:46
Агропромышленная организация незаконно получила субсидию в 20 миллионов рублей
В Курской области Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии правоохранительных органов, в 2010-м году между ОАО «Агропромышленный альянс «ЮГ» и одним из банков был заключен инвестиционный кредитный договор. 
Полученные деньги являются целевыми, так как предназначены для строительства, реконструкции и модернизации свиноводческого комплекса и комбикормового цеха с зернохранилищем, а также приобретения оборудования. По закону, для получения из областного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по такому кредиту заемщик не должен иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Однако, зная о наличии у компании в первом полугодии 2017 года задолженности, один из руководителей предоставил в комитет агропромышленного комплекса Курской области справки с ложными сведениями об отсутствии долгов. Решение о предоставлении фирме субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционному кредиту было положительным. И в 2017 году компании незаконно перечислили более 20 миллионов рублей.
Следователи совместно с сотрудниками ФСБ в организации и по месту жительства лиц, выполняющих управленческие функции, провели обыски, в ходе которых изъяли документы, печати, цифровые носители информации. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и виновные лица, выполняющие управленческие функции в агропромышленной организации.

 

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