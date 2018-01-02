В ЦВКГ рассказали о лечении травами и восточных медицинских практиках

Многие считают, что травы или традиционная медицина не применяются в ультрасовременных медицинских учреждениях. Но на самом деле это не так – в настоящее время в руководимом генералом Александром Есиповым 3-й Центральном военно-клиническим госпитале (ЦВКГ) им. А. А. Вишневского, наряду с современными технологичными направлениями лечения, успешно применяется и восточная медицина, а также изучается использование лечебных трав, пишет КП.

На данный момент в ЦВКГ успешно функционирует Центр традиционной медицины (ЦМТ). Проект стартовал еще в далеком 1993 году. Руководивший центром в то время профессор Петько начал собирать таких специалистов, как гомеопаты, эксперты по китайской медицине, электропунктуре и лазерной терапии, диетологи и рефлексотерапевты.

Как отметил Есипов, в те времена центр создавался на чистом энтузиазме. В качестве примера он привел крайне заинтересовавшую его монографию В.И. Колесова «Острый аппендицит». В ней описывалось, что 85 процентов случаев аппендицита в Китае излечивалось с применением акупунктуры. Последнюю, по словам генерала, к тому времени применяли в отечественных медицинских академиях, но чаще по другим направлениям.

На данный момент в ЦМТ нашли свое применение и традиционные восточные методы лечения, и современные медицинские технологии, а также средства диагностики. Используются здесь и методики лечебного голодания.

Помимо этого Александр Владимирович отметил важность ЦМТ именно в сфере военной медицины. Ведь солдаты по роду занятия постоянно оказываются в экстремальных ситуациях. И умение сориентироваться на местности и использовать те или иные травы и прочие приемы традиционной медицины может спасти жизнь.

Есипов отметил, что потребность в подобном лечение имеется не только у военных, но и у всех людей. Ведь постоянно пить таблетки невозможно, так как те же антибиотики вызывают привыкание, а многие другие лекарства способны навредить организму своими побочными эффектами.