Вандалы разгромили новый сквер на Льговском повороте
Сегодня, 16:04
В Курске два сквера, построенные по программе «Комфортная городская среда», уже требуют реконструкции. Речь идет о зеленых зонах на ПЛК и Студенческой. Больше всего не повезло «Изумрудному» скверу в районе Льговского поворота, он вскоре после открытия стал жертвой неизвестных вандалов. Хулиганы повредили урны, оторвали и украли часть лавочек. Как рассказал «ГТРК Курск» первый заместитель главы города Сергей Малахов, здесь вместе с организацией, которая будет обслуживать этот сквер, демонтировали оставшиеся лавочки и урны. Чтобы избежать случаев вандализма, в парке на ПЛК планируют установить систему видеонаблюдения. Урны и лавочки сюда вернут весной. С наступлением тепла проведут ремонтные работы и на Студенческой. Ранее мы рассказывали: в новом сквере в нескольких местах просел грунт и образовались ямы. По словам Малахова, причина - работа тяжелой строительной техники во время укладки плитки. Недостатки подрядчик устранит за свой счет по гарантии.