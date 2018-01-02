Восьмая часть курских молочных продуктов – фальсификат

В 2017 году в Курской области сотрудники Россельхознадзора составили более 7 тысяч протоколов об административных правонарушениях на 18 млн. руб. При этом почти на треть меньше по сравнению с предыдущими годами привлекали к ответственности малый бизнес. Ведомство активно ведёт борьбу с контрабандой. Так, в прошлом году выявлено 28 тонн запрещённой к ввозу продукции, из них более 10 тонн санкционки. Всё это утилизировали. Значительная часть уничтоженных мясных продуктов была заражена АЧС, а фрукты и овощи – болезнетворными микроорганизмами. Специалисты следят также за продукцией на прилавках курских магазинов. В порядка 12% молочных продуктов местных производителей выявлены нарушения. Часто попадается фальсификат, причём нарушители из года в год одни и те же, рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный.

Евгений Чёрный: «Мы организуем не только в рамках пищевого мониторинга контроль за производимой продукцией курских предприятий, но ещё в 2016 году мы получили поручение правительства по проверкам предприятий, которые занимаются в том числе производством молочной продукции. Надо сказать, что в 2016 году мы были серьёзно обеспокоены выявлением фальсифицированной продукции. Это и сыр, и сгущёнка попадалась в наше поле зрения. Была фальсификация в том числе и пальмовым маслом, растительными жирами. По всем этим объектам мы принимали меры – штрафные санкции. В том числе мы заходили на предприятия, смотрели сырьё входящее, смотрели, как соблюдаются ветеринарно-санитарные правила, и, соответственно, мониторили уже конечный продукт. Есть предприятия, которые исправились. Но ситуация в 2017 году показывает, что не до конца предприятия, в том числе и Курской области, вняли штрафным санкциям. И мы вновь по одним и тем же предприятиям обнаруживаем такую продукцию. Но надо отметить, что были факты реализации курских продуктов на территории других субъектов РФ, это, в частности, и Московская область, и другие регионы ЦФО, когда наши коллеги выявляли продукцию курскую с фальсификацией, либо с другими предметами. Но в этом случае мы получаем информацию своевременно, мы заходим на предприятия, ставим предприятие на усиленный лабораторный контроль. Соответственно, добиваемся, чтобы предприятие выпускало готовую продукцию уже качественную. Ещё есть над чем работать, но в целом тенденция идёт к снижению выпуска некачественной продукции, фальсифицированной».



