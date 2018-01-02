Куряне предлагают построить надземные переходы и транспортные хабы

Властям продолжают поступать предложения, касающиеся обустройства Курска к его 1000-летию. Например, Кирилл Киреев считает, что в Курске необходимо построить надземный переход на кольце на пересечении улиц Студенческая, Косухина, проспекта Энтузиастов и проспекта Хрущева. Другой активист Станислав Волобуев предлагает решить проблему автомобильных пробок, создавая крупные транспортные хабы-пересадочные пункты. По его мнению, общественный транспорт должен перевозить пассажиров с окраин к центру города. При этом между хабами, по его задумке, должны курсировать автобусы большой и сверхбольшой вместительности, троллейбусы и трамваи. Для этого необходимо расширить трамвайную сеть. Кроме того, курянин предлагает создать систему оплаты с единым льготным билетом на все виды транспорта наподобие московской карты «Тройка».



