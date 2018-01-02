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В Курске задержали банду серийных автоворов со сканером

Сегодня, 08:01
В Курске задержали банду серийных автоворов со сканером
В Курске полиция задержала серийных автоворов. Все преступления совершались при помощи так называемого сканера или код-граббера. Злоумышленники на стоянках у крупных торговых центров дожидались, когда автолюбитель закроет свою машину с брелока автосигнализации или штатным ключом, и перехватывали этот радиосигнал. Когда владелец уходил, преступники, используя сканер, открывали авто. Добычей злоумышленников становились деньги, мобильные телефоны, документы, банковские карты и другие ценности, оставленные в салоне. На счету подозреваемых более 10 краж, новые эпизоды продолжают регистрироваться. Автоворов задержали с поличным. Выяснилось, что житель Воронежской области незаконно приобрёл специальное устройство и выступил организатором преступной деятельности. Два его подельника из Курска - знакомые со времен отбывания наказания в местах лишения свободы. Все трое арестованы и дают признательные показания. Часть похищенного удалось изъять. Возбуждено уголовное дело "Кража". Каждому из злоумышленников грозит не менее 5 лет. 

 

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