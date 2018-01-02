Курское «Динамо» выиграло в 30-м матче Евролиги кряду

Курское «Динамо» в среду одержало 30-ю кряду победу в Евролиге. На своём паркете наши баскетболистки принимали французский «Бурж» в рамках 12-го тура. Ранее команда Лукаса Мондело досрочно выиграла группу «А» турнира. На старте встречи «бело-голубые» повели +10. Со счётом 36:16 в нашу пользу завершилась первая четверть. Но во втором периоде курянки расслабились, и гостьи отыграли 15 очков. 45:31 горело на табло к большому перерыву. В третьей четверти игра у «бело-голубых» разладилась, мяч в кольцо не шёл даже со штрафной. Обе команды много фолили, и француженки, не желая сдаваться, сократили отставание до -11. Лукасу Мондело потребовался тайм-аут, чтобы выровнять игру, и динамовки набросали «Буржу» 10 очков. +15 итог третьего периода. В заключительном отрезке курянки собрались, довели отрыв до 30 очков. За несколько секунд до финальной сирены Алёна Кириллова забросила «трёшку». 94:63 – победу празднуют курянки. Героями встречи стали Соня Петрович – она набрала 20 очков, 17 на счету Эпифании Принц, 13 у Ннемкади Огвумике, 11 заработала Энджел МакКотри и 10 принесла команде Элен Сиак.

Лукас Мондело: «Сегодня мы взяли под контроль самое важное в игре Евролиги – трёхочковые броски и подборы. Мы вышли на площадку с самой высокой сосредоточенностью, движение мяча у нас было очень быстрым, отсюда и результат. Но у нас были некоторые ошибки в нападении и в защите, «Бурж» этим воспользовался, и у них получалось забрасывать трёхочковые, к тому же это физически сильная команда. Всё-таки я очень рад, потому что сегодня команда была в отличном состоянии, улучшилась игра у Элен Сиак. Ещё хочу обратить внимание на работу Эпифании Принц. Она не разыгрывающая, но уже две игры проводит на этой позиции и делает это очень хорошо. Выделю Соню Петрович – она считается самым эффективным игроком Евролиги, сегодня набрала 20 очков».

Теперь курянки готовятся к матчу российской Премьер-лиги. Уже в эту субботу «Динамо» примет одноклубниц из Новосибирска. Начало встречи в СКК в 6 вечера.











