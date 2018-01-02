Пожилой курянин при сборе металлолома нашел гранату

Полицейские во время рейда в Сеймском округе Курска изъяли у местного жителя гранату. Пожилой мужчина привлёк внимание стражей порядка на улице Конорева. Опасный предмет обнаружили в его хозяйственной сумке среди металлолома. На место происшествия вызвали взрывотехников. Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Курской области осмотрели гранату и приготовили её для безопасной транспортировки. Сейчас эксперты изучают находку в лаборатории. По результатам исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Подозреваемый утверждает, что случайно обнаружил гранату, собирая металлолом. По закону он должен был незамедлительно сдать находку в полицию, тогда получил бы за неё денежное вознаграждение. Но, оставив опасный предмет у себя, курянин совершил преступление. Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.