поиск по сайту
 

Пожилой курянин при сборе металлолома нашел гранату

Сегодня, 11:38
Пожилой курянин при сборе металлолома нашел гранату
Полицейские во время рейда в Сеймском округе Курска изъяли у местного жителя гранату. Пожилой мужчина привлёк внимание стражей порядка на улице Конорева. Опасный предмет обнаружили в его хозяйственной сумке среди металлолома. На место происшествия вызвали взрывотехников. Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Курской области осмотрели гранату и приготовили её для безопасной транспортировки. Сейчас эксперты изучают находку в лаборатории. По результатам исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Подозреваемый утверждает, что случайно обнаружил гранату, собирая металлолом. По закону он должен был незамедлительно сдать находку в полицию, тогда получил бы за неё денежное вознаграждение. Но, оставив опасный предмет у себя, курянин совершил преступление. Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама