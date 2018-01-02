Накануне вечером под Курском в кювет опрокинулись две машины

Вечером 17 января в Курской области две машины оказались в кювете. Как сообщили в Госавтоинспекции, сначала в Щигровском районе водитель ВАЗовской «семёрки» не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка отечественной легковушки, их с ранениями доставили в ближайшую райбольницу.

Около 9 вечера автомобилистка за рулем «Фольксвагена Поло» двигалась со стороны Беседино Курского района в сторону деревни Беломестное. Она не удержала машину на дороге и съехала в кювет. Женщина – водитель получила ранения.