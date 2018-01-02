поиск по сайту
 

Накануне вечером под Курском в кювет опрокинулись две машины

Сегодня, 12:00
Накануне вечером под Курском в кювет опрокинулись две машины
Вечером 17 января в Курской области две машины оказались в кювете. Как сообщили в Госавтоинспекции, сначала в Щигровском районе водитель ВАЗовской «семёрки» не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка отечественной легковушки, их с ранениями доставили в ближайшую райбольницу. 
Около 9 вечера автомобилистка за рулем «Фольксвагена Поло» двигалась со стороны Беседино Курского района в сторону деревни Беломестное. Она не удержала машину на дороге и съехала в кювет. Женщина – водитель получила ранения.  

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама