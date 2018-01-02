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Сегодня ночью в центре Курска в пожаре едва не погиб мужчина

Сегодня, 12:13
Сегодня ночью в центре Курска в пожаре едва не погиб мужчина
Сегодня в третьем часу ночи в центре Курска произошел пожар. Сообщение о возгорании в квартире дома на улице Челюскинцев поступило в «Службу спасения — 112». Как рассказали в МЧС, приехавшим на вызов огнеборцам пришлось вскрывать входную дверь с помощью бензопилы. В ней находился 53-летний мужчина. Его удалось спасти. Пострадавшего с признаками отравления продуктами горения передали медикам, которые доставили его в больницу. Возгорание оперативно ликвидировали. В одной из комнат огонь повредил мебель, закоптил стены. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Добавим, за минувшие сутки в регионе произошли три пожара.

 

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