Сегодня ночью в центре Курска в пожаре едва не погиб мужчина





Сегодня в третьем часу ночи в центре Курска произошел пожар. Сообщение о возгорании в квартире дома на улице Челюскинцев поступило в «Службу спасения — 112». Как рассказали в МЧС, приехавшим на вызов огнеборцам пришлось вскрывать входную дверь с помощью бензопилы. В ней находился 53-летний мужчина. Его удалось спасти. Пострадавшего с признаками отравления продуктами горения передали медикам, которые доставили его в больницу. Возгорание оперативно ликвидировали. В одной из комнат огонь повредил мебель, закоптил стены. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Добавим, за минувшие сутки в регионе произошли три пожара.