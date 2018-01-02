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Трудоустроенный курянин незаконно получал пособие по безработице

Сегодня, 13:49
Трудоустроенный курянин незаконно получал пособие по безработице
Житель Беловского района стал фигурантом уголовного дела по статье "мошенничество" из-за присвоения пособия по безработице. Как пояснили в прокуратуре, мужчина состоял на учете в качестве безработного в местном Центре занятости населения. При этом он работал в одном из частных охранных предприятий  Москвы. Мужчина получал зарплату и одновременно пособие. О факте заключения трудового договора, влекущего прекращение выплат пособия по безработице, курянин в Центр занятости не сообщил. Таким способом он похитил бюджетные средства в 27 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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