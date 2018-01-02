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Курянам напомнили правила крещенского купания

Сегодня, 14:12
Курянам напомнили правила крещенского купания
Сегодня порядка 13 тысяч курян окунутся в крещенские купели. Всего их в области будет организовано 46, три из них в Курске. Два купельных павильона примут православных в монастыре Коренная пустынь Золотухинского района. Как сообщили в МЧС, там водолазы уже провели подводно - технические работы. Установили ограждение, очистили ото льда места купания. В общей сложности за безопасностью населения во время крещенских купаний будут следить более 400 человек. Курян призывают окунаться только в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку. В воде не задерживаться дольше минуты, не окунаться с головой, после купания - растереться полотенцем и надеть сухую одежду. 

 

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