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Курск от снега убирают 69 машин

Сегодня, 14:24
Курск от снега убирают 69 машин
Со снежными заносами в Курске ведется круглосуточная борьба - заверили в комитете ЖКХ издание "Городские известия". В ночь с 17 на 18 января на дороги выехало 47 единиц снегоуборочной техники. К утру количество спецтехники возросло еще на 22 единицы. Сейчас на улицах работают 69 машин. На дорогах уже разбросали 526 кубометров песко-соляной смеси. Работа ведется в три смены, круглые сутки. Правда, ее осложняют автомобили, припаркованные по краю проезжей части. В мэрии Курска сообщили: в случае продолжения снегопада выйдут 125 дополнительных единиц спецмашин, которые могут предоставить промышленные предприятия и владельцы частного бизнеса.

 

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