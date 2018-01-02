Управляющие компании не спешат заниматься утилизацией новогодних ёлок

Куряне начинают избавляться от новогодних елок. Деревья отправляются в мусорные контейнеры, откуда, по идее, должны организованно вывозиться на «Спецавтобазу» для переработки. Их можно измельчать в опилки и впоследствии использовать для разных нужд, делать удобрения. Однако в Курске ни одна управляющая компания не заключила договор со «Спецавтобазой» на утилизацию елок. Как пояснил ГТРК «Курск» председатель городского комитета экологической безопасности Александр Ильин, если не будет своевременной уборки и вывоза этих елей, то обслуживающим организациям грозит административное наказание в виде крупных штрафов - от 100 до 250 тысяч рублей. К слову, стало известно, что стало с главной ёлкой Курска, украшавшей Красную площадь. Из нее сделали черенки для лопат, которыми будут убирать город от снега.