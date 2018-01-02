Железногорская полиция задержала грабителя женщин

В Железногорске полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежей. Им оказался 32-летний гражданин другого государства, проживавший несколько лет в России по трудовому договору. В качестве жертв он выбирал одиноких женщин, возвращавшихся домой. Следил за ними, заходил в подъезд и в лифте нападал. Уже доказано 2 факта грабежей. Спугнула его очередная потерпевшая, которая смогла вырваться и сообщить о случившемся мужу. Испугавшись, злоумышленник забрал ее телефон и сбежал. После этого злоумышленник скрылся в Московской области, однако был задержан. Сейчас грабитель арестован, дает признательные показания. В полиции не исключают, что преступлений могло быть больше. Все, кто пострадал от действий подозреваемого, могут сообщать об этом в ближайшие отделы.