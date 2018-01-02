«Новое аварийное» жилье в Курской области обследовали представители Фонда ЖКХ

В Курской области три дня вместе с активистами ОНФ, представителями региональной и муниципальных властей работал представитель Фонда содействия реформированию ЖКХ. Проверки подтвердили выводы и рекомендации, которые ранее дали "фронтовики". По итогам совместных рейдов регион получил новый график устранения недоделок в домах, построенных по программам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Комиссия проинспектировала состояние домов во Льгове на улице Горелова. В поле зрения инспекторов попали не только два дома (№5 и №6) из реестра ОНФ «нового аварийного» жилья, но и два соседних, в которых тоже живут переселенцы. Промежуточным результатом работы активистов стало выделение земельного участка застройщику для коммерческого строительства. Это позволит проштрафившейся компании за свой счет возвести многоэтажный дом и переселить туда жителей ненормативного жилья на улице Горелова. По мнению представителя Фонда ЖКХ, в новые квартиры должны переехать и жильцы из соседних домов №3 и №4 на улице Горелова, которые недовольны качеством жилья.

В Курске комиссия побывала в домах по адресам: улица Октябрьская, 62А, улица Карла Либкнехта, 42Б, улица Большевиков, 20Б. Эти малоэтажные здания в рамках программы расселения курян из ветхого и аварийного жилья обошлись региону почти в 150 млн руб. На протяжении нескольких лет активисты ОНФ обращали внимание на проблемы: сырые подвалы, протечка крыш и плохая вентиляция или ее отсутствие. Их до сих пор не устранили. Отговорки застройщиков о том, что они руководствовались проектом, не приняты федеральным проверяющим.

Представитель Фонда содействия реформированию ЖКХ напомнил о том, что застройщики обязаны были предоставить проектировщикам собственные вводные данные и добиться корректировки проекта. Таким образом, был бы учтен высокий горизонт грунтовых вод при строительстве дома №62А на улице Октябрьской, предусмотрена дополнительная гидроизоляция для других домов – на улицах Либкнехта и Большевиков. Там до сих пор стоит вода в подвалах.

По итогам выездных проверок проведено совещание у заместителя губернатора Курской области. Фонд содействия реформированию ЖКХ проверит устранение недоделок в новостройках в Курске в августе 2018 г. Во Льгове решение о расселении граждан из нового аварийного жилья будет принято по итогам судебного разбирательства между администрацией города и компанией-застройщиком.