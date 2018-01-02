поиск по сайту
 

Сотрудника полиции уволили за утаивание 5 объектов недвижимости

Сегодня, 08:18
Сотрудника полиции уволили за утаивание 5 объектов недвижимости
Прокуратура Курской области проверила соблюдение антикоррупционного законодательства сотрудниками регионального УМВД. Выяснилось, что далеко не все стражи порядка отчитались о своих доходах, расходах, имуществе, а также о доходах супруга и несовершеннолетних детей. Например, сотрудник территориального отдела полиции скрыл сведения о наличии в его собственности здания коммерческого назначения и земельного участка под ним. В справке о доходах он не указал информацию о четырех участках и таком же количестве объектов недвижимости, которые принадлежат его супруге. За нарушения сотрудника ОВД уволили со службы в связи с утратой доверия.
Помимо этого, многие полицейские "забыли" предоставить сведения о доходах от продажи автомобилей и недвижимости. В отдельном случае сумма сокрытых доходов достигла 1 млн. 700 тыс. руб. По требованию прокурора с учетом тяжести проступка еще 16 сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний, выговоров и предупреждений о неполном служебном соответствии.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама