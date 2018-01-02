Сотрудника полиции уволили за утаивание 5 объектов недвижимости

Прокуратура Курской области проверила соблюдение антикоррупционного законодательства сотрудниками регионального УМВД. Выяснилось, что далеко не все стражи порядка отчитались о своих доходах, расходах, имуществе, а также о доходах супруга и несовершеннолетних детей. Например, сотрудник территориального отдела полиции скрыл сведения о наличии в его собственности здания коммерческого назначения и земельного участка под ним. В справке о доходах он не указал информацию о четырех участках и таком же количестве объектов недвижимости, которые принадлежат его супруге. За нарушения сотрудника ОВД уволили со службы в связи с утратой доверия.

Помимо этого, многие полицейские "забыли" предоставить сведения о доходах от продажи автомобилей и недвижимости. В отдельном случае сумма сокрытых доходов достигла 1 млн. 700 тыс. руб. По требованию прокурора с учетом тяжести проступка еще 16 сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний, выговоров и предупреждений о неполном служебном соответствии.