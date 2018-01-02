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Следователи рассказали подробности дела железногорского грабителя

Сегодня, 17:21
Следователи рассказали подробности дела железногорского грабителя
В Железногорске полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежей. Им оказался 32-летний гражданин Армении, проживавший несколько лет в России по трудовому договору. В качестве жертв он выбирал женщин, возвращавшихся домой. Следил за ними, заходил в подъезд и в лифте нападал. Уже доказано 2 факта грабежей. Спугнула его очередная потерпевшая, которая смогла вырваться и сообщить о случившемся мужу. Испугавшись, злоумышленник похитил ее телефон и сбежал. Однако злоумышленника удалось задержать. Сейчас грабитель арестован, он дает признательные показания. Меж тем, в СК сообщили новые подробности этого дела. Мужчина занимался частным извозом на ВАЗовской "десятке", на ней же выслеживал жертв, оказывается, он их не только грабил, но и насиловал. Два преступления он совершил в течение часа. Во втором случае женщине удалось спастись. 

 

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