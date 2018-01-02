На трассах Курской области работают более 250 единиц спецтехники

Бесперебойное и безопасное движение транспорта на трассах Курской области обеспечивают 259 единиц спецтехники. Как рассказал замдиректора регионального комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Василий Волобуев, в области достаточно техники, чтобы очистить трассы от снега. Сейчас на дорогах региона работают 154 комбинированные машины, 30 автогрейдеров, 28 погрузчиков, 14 тракторов Т-150, 33 трактора МТЗ. При необходимости, как подчеркнул Василий Волобуев, есть возможность увеличить численность снегоуборочных машин до 500.



