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На трассах Курской области работают более 250 единиц спецтехники

Сегодня, 17:46
На трассах Курской области работают более 250 единиц спецтехники
Бесперебойное и безопасное движение транспорта на трассах Курской области обеспечивают 259 единиц спецтехники. Как рассказал замдиректора регионального комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Василий Волобуев, в области достаточно техники, чтобы очистить трассы от снега. Сейчас на дорогах региона работают 154 комбинированные машины, 30 автогрейдеров, 28 погрузчиков, 14 тракторов Т-150, 33 трактора МТЗ. При необходимости, как подчеркнул Василий Волобуев, есть возможность увеличить численность снегоуборочных машин до 500. 

 

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