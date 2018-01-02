поиск по сайту
 

Специалисты завершили ремонт магистральной теплосети на Республиканской

Сегодня, 10:21
Специалисты завершили ремонт магистральной теплосети на Республиканской
Специалисты курского филиала «Квадрфа» завершили к 8 вечера четверга ремонт магистральной тепловой сети на улице Республиканская. После чего трубопровод заполняли сетевой водой, а управляющие компании начали подключать к теплоснабжению потребителей по улицам Республиканская и Союзная.  
Отметим, что ремонт теплосети производили три ремонтные бригады в составе 34 человек, было  задействовано 19 единиц спецтехники. 
Напомним, 18 января в Железнодорожном округе Курска из-за повреждения магистрали остались без тепла и горячей воды четыре многоэтажки. Изначально ремонт предполагалось завершить к 18 часам. 
 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама