Специалисты завершили ремонт магистральной теплосети на Республиканской

Специалисты курского филиала «Квадрфа» завершили к 8 вечера четверга ремонт магистральной тепловой сети на улице Республиканская. После чего трубопровод заполняли сетевой водой, а управляющие компании начали подключать к теплоснабжению потребителей по улицам Республиканская и Союзная.

Отметим, что ремонт теплосети производили три ремонтные бригады в составе 34 человек, было задействовано 19 единиц спецтехники.

Напомним, 18 января в Железнодорожном округе Курска из-за повреждения магистрали остались без тепла и горячей воды четыре многоэтажки. Изначально ремонт предполагалось завершить к 18 часам.



