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В Курске за сутки пострадали 4 пешехода

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В Курске за сутки пострадали 4 пешехода
18 января в Курске пострадали 4 пешехода. По данным Госавтоинспекции, первое ДТП произошло около 15 часов в Железнодорожном округе. На улице 8-е марта пенсионер двигался за рулем «Хендай Солярис» со стороны улицы Фрунзе в направлении Союзной. В пути он допустил наезд на 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 
Примерно спустя два часа водитель «Калины», двигаясь по Кривецкому переулку, сбил мужчину, который решил перейти проезжую часть вне пешеходного перехода. 
Около 18:30 на улице Карла Маркса под колеса автомобиля «Рено Логан» попал еще один пешеход, нарушивший ПДД. 
В девятом часу вечере на той же улице Карла Маркса водитель "Фольксвагена Поло», двигаясь задним ходом по тротуару, наехал на женщину, которая  шли в попутном направлении. Все четыре пешехода получили ранения - сообщается в сводке ГИБДД. 

 

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