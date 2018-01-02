На дорогах Курской области будут ловить пьяных водителей

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД в очередной раз устроят проверку водителей на трезвость. Останавливать автолюбителей будут не только в Курске, но и в районах области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если же у нарушителя уже был штраф за управление машиной в нетрезвом виде или он отказывался проходить мед освидетельствование, то ему грозит уголовная ответственность. Максимальная санкция – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет.

Участников дорожного движения призывают сообщать о неадекватных водителях по номеру 02, с мобильного - 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.



