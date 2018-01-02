Журналистские расследования деятельности ЦБ по отношению к «Югре» грозят новыми скандалами

В деловой прессе появились новые подробности конфликта, между банком «Югра» и Центробанком. Информация получила широкое распространение в СМИ и в телеграмм-каналах.

11 января газета «Ведомости» опубликовала результаты журналистского расследования, в ходе которого выяснилось, к каким методам прибегал Центробанк, чтобы уничтожить банк «Югра». Для кредитной организации была организована целая череда проверок, что создало условия для ввода временной администрации и отзыва лицензии. При этом ЦБ действовал в духе рейдеров 90-х годов, захватив дорогостоящие активы банка.

В газете «Комменсантъ» были опубликованы комментарии официального представителя главного акционера «Югры» Алексея Хотина Анатолия Верещагина. Он говорит о том, что Центробанк совершил преступление и против акционеров банка, и против его вкладчиков. Потерянные сбережения вряд ли вернутся своим законным владельцам, отмечает Верещагин.

Однако банк «Югра» не намерен сдаваться: судебные заседания по искам к Центробанку будут продолжены.

Информацию о незаконной деятельности регулятора распространили и другие СМИ, а также многие телеграмм-каналы. Судя по комментариям пользователей, симпатия на стороне пострадавшего банка. Центробанк сравнивают с «бесстыжим рейдером, который при этом ещё и строит постно-правильную мину», такой отзыв появился в телеграмм-канале «Финансовый Караульный».

Реакция на опубликованную информацию подтверждает тот факт, что доверия к Центробанку практически не осталось. Как отмечает главный редактор FinNews.ru Владимир Шевченко, подобные кризисы в большинстве случаев решаются самым радикальным образом.