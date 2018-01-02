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В Курске задержана целую группу наркоторговцев

Сегодня, 16:21
В Курске задержана целую группу наркоторговцев
Наркополицейским Курска стала известна информация о том, что уроженцы Октябрьского района занимаются распространением синтетических наркотиков. В группу входили пять человек, в том числе несовершеннолетний, у каждого была своя роль. Один из них являлся оператором, двое закладчиков, несовершеннолетнему отводилась роль фасовщика, еще один занимался рекламой незаконного бизнеса. Для задержания подозреваемых подготовили спецоперацию «Гром». Распространителей наркотиков задержали в один день по нескольким адресам. Двоих закладчиков задержали при попытке сделать тайники-закладки по улице Пионеров. При них обнаружили 51 сверток весом 32 грамма. Троих подельников задержали на съемной квартире. Один из них пытался скрыться, выпрыгнув в окно первого этажа, но был задержан. В арендуемом помещении изъяли компьютеры, через которые организовывалась продажа наркотиков в Интернете. Все злоумышленники арестованы, они дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

 

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