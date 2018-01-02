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В Курской области открывают «горячую линию» по гриппу и ОРВИ

Сегодня, 16:28
В Курской области открывают «горячую линию» по гриппу и ОРВИ
В Курской области открывают «горячую линию» по гриппу и ОРВИ - сообщает Роспотребнадзор. «Горячая линия» будет работать с 22 января по 5 февраля. С курянами будут общаться сотрудники Центрального аппарата Управления Роспотребнадзора по Курской области и его территориальных отделов. В Курске связаться со специалистами можно будет по телефонам: 58-71-86, 58-71-88;
- в городе Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;
- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;
- во Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;
- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.
Звонки будут принимать с 10 утра до пяти вечера. Перерыв - с часа до двух.

 

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