В Курской области открывают «горячую линию» по гриппу и ОРВИ - сообщает Роспотребнадзор. «Горячая линия» будет работать с 22 января по 5 февраля. С курянами будут общаться сотрудники Центрального аппарата Управления Роспотребнадзора по Курской области и его территориальных отделов. В Курске связаться со специалистами можно будет по телефонам: 58-71-86, 58-71-88;

- в городе Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- во Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

Звонки будут принимать с 10 утра до пяти вечера. Перерыв - с часа до двух.