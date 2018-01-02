В Курской области за счет «Газпрома» построят 7 спорткомплексов

В Курской области за счет госкорпорации «Газпром» возведут семь физкультурно-оздоровительных комплексов в Кореневском, Хомутовском, Глушковском, Беловском, Суджанском районах, Льгове и Рыльске, а также конно-спортивную школу в Курске. Об этом рассказали в региональном комитете строительства. Сейчас в стадии завершения работы на конно-спортивном комплексе, а также на ФОКе в слободе Белая. Их торжественное открытие запланировано в первом квартале 2018 года. ФОКи в поселках Коренево, Хомутовка, Глушково, во Льгове и Рыльске распахнут свои двери для ребят и взрослых во втором полугодии. Разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в селе Заолешенка Суджанского района. Ожидается, что открытие спортивного объекта порадует суджан уже в 2019 году.



