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5 тысяч курских семей будут получать выплату на первенца

Сегодня, 08:06
5 тысяч курских семей будут получать выплату на первенца
5 тысяч курских семей будут получать выплату на первенца. Раньше господдержка оказывалась семьям, в которых родился второй, третий и последующий ребенок. С этого года такую помощь получит каждый родившийся ребенок, — пояснила директор регионального департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Татьяна Сукновалова. С 1 января 2018 года установлена ежемесячная выплата семьям при рождении первенца. Ее будут выдавать, пока ребенку не исполнится 1,5 года. В Курской области такая выплата составит 8990 рублей. Механизм, по которому она будет производиться, уже отработан. За назначением выплаты родители могут обратиться по месту жительства в органы социальной защиты населения или МФЦ с заявлением и необходимыми документами, подтверждающими право на получение выплаты. Пока таких обращений в органы соцзащиты населения Курской области не поступало.

 

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