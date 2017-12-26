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Курские власти не рекомендовали строить свинокомплекс рядом с заповедником

Сегодня, 08:07
Курские власти не рекомендовали строить свинокомплекс рядом с заповедником
В администрации Курского района состоялась встреча первого заместителя губернатора области Александра Зубарева, председателя регионального комитета АПК Ивана Горбачева, главы Курского района Владимира Рыжикова, руководства агрохолдинга и местных жителей. Обсуждали резонансное дело – строительство свинокомплекса рядом с Алёхинским заповедником. Выслушав все стороны, Александр Зубарев отметил: «Ни один промышленный объект не может нормально работать и развиваться на территории, жители которой настроены против его существования». Поэтому он порекомендовал сельхозпредприятию отозвать заявку на разрешение строительства объекта в Курском районе и рассмотреть другие площадки. Представитель компании обещал донести эту рекомендацию до руководства холдинга, чтобы принять окончательное решение. 

 

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