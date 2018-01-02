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Пьяный курянин набросился с ножом на рабочих, делавших ремонт у соседей

Сегодня, 08:08
Пьяный курянин набросился с ножом на рабочих, делавших ремонт у соседей
Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Курска. Молодой человек подозревается в покушении на убийство. Как пояснили в СК, в ноябре 2017 года курянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пошел в квартиру этажом ниже, где несколько недель рабочие делали ремонт. К нему вышел мужчина, и злоумышленник, предъявляя претензии по поводу ремонта, выхватил нож и нанес не менее шести ударов в голову и руки потерпевшему. На крики выбежал еще один рабочий. Вдвоем они скрутили нападавшего, вызвали полицию и «скорую». В больнице пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас здоровью рабочего ничего не угрожает. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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