Покупателей на гостиницу «Центральная» не нашлось

В Курске должен был состояться аукцион по продаже акций гостинцы «Центральная». Этот актив городской администрации уже давно не соответствует современным требованиям гостиничного бизнеса, и власти решили не тратить деньги на содержание здания в центре города и постараться выгодно продать советский «отель». Судя по ответу городского комитета по имуществу на запрос активиста, гостиницей в центре Курска так никто и не заинтересовался - на конкурс по приобретению акций «Центральной» не было подано ни одной заявки.