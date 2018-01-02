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Покупателей на гостиницу «Центральная» не нашлось

Сегодня, 08:09
Покупателей на гостиницу «Центральная» не нашлось
В Курске должен был состояться аукцион по продаже акций гостинцы «Центральная». Этот актив городской администрации уже давно не соответствует современным требованиям гостиничного бизнеса, и власти решили не тратить деньги на содержание здания в центре города и постараться выгодно продать советский «отель». Судя по ответу городского комитета по имуществу на запрос активиста, гостиницей в центре Курска  так никто и не заинтересовался - на конкурс по приобретению акций «Центральной» не было подано ни одной заявки.
 

 

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