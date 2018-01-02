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Курское «Динамо» разгромило новосибирских одноклубниц

Сегодня, 11:25
Курское «Динамо» разгромило новосибирских одноклубниц
В субботу курское «Динамо» в рамках Премьер-лиги принимало одноклубниц из Новосибирска. Курянки в «бело-голубом» дерби одержали очередную победу с разгромным счетом 97:57. Это 12-я кряду победа команды Лукаса Мондело в чемпионате. Лучшими в прошедшей игре стали Соня Петрович – она набрала 21 балл, Алёна Кириллова принесла команде 18 очков, на счету Марии Вадеевой 15 очков, 10 подборов и 7 передач, 12 заработала Ннемкади  Огвумике, 11 – Наталья Жедик. Курское «Динамо» с 24 очками остается единоличным лидером чемпионата. У ближайшего преследователя – екатеринбургского УГМК на балл меньше.  Всего в этом сезоне выигрышная серия курской команды насчитывает уже 29 матчей. В следующей встрече Премьер-лиги 18 февраля «Динамо» на домашнем паркете сыграет с оренбургской «Надеждой». Но прежде курянкам предстоит провести два матча Евролиги – 24 января наши баскетболистки сразятся на выезде с турецким «Галатасараем», 31-го – дома с польской «Польковице». Затем будет небольшой перерыв на матчи сборных. 

 

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