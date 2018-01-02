Два неопытных водителя на иномарках опрокинулись в кювет

В минувшие выходные в Курской области в кювет опрокинулись две иномарки. По данным Госавтоинспекции, первое ДТП произошло в субботу ближе к полуночи. В Курчатове 18-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» допустил съезд в кювет. Молодой человек, находившийся за рулем, получил ранение.

В одиннадцатом часу вечера в воскресенье с дороги вылетел еще один неопытный водитель на «Фольксваген Поло». Авария случилась в Октябрьском районе. В этом происшествии пострадала 20-летняя пассажирка иномарки. Ее с травмами доставили в больницу.











