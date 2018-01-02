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Два неопытных водителя на иномарках опрокинулись в кювет

Сегодня, 11:48
Два неопытных водителя на иномарках опрокинулись в кювет
В минувшие выходные в Курской области в кювет опрокинулись две иномарки. По данным Госавтоинспекции, первое ДТП произошло в субботу ближе к полуночи. В Курчатове 18-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» допустил съезд в кювет. Молодой человек, находившийся за рулем, получил ранение.
В одиннадцатом часу вечера в воскресенье с дороги вылетел еще один неопытный водитель на «Фольксваген Поло». Авария случилась в Октябрьском районе. В этом происшествии пострадала 20-летняя пассажирка иномарки. Ее с травмами доставили в больницу. 

 

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