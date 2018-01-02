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В Курске пожарные спасли жителей горящей многоэтажки

Сегодня, 11:54
В Курске пожарные спасли жителей горящей многоэтажки
В воскресенье в «Службу спасения-112» поступило сообщение о пожаре в Курске на улице Краснополянская. Очевидцы сообщали, что на восьмом этаже густой черный дым. На балконе квартиры, где произошло возгорание, находится мужчина, который не смог покинуть помещение. На место происшествия незамедлительно направились все экстренные службы. В первую очередь огнеборцы провели разведку и эвакуировали 17 жильцов с верхних и соседних квартир, 8 человек вывели из сильно задымленных помещений в кислородных масках. Мужчину сняли с балкона с помощью автолестницы. Как отметили в МЧС, сложности при тушении были связаны, прежде всего, с сильным задымлением, также существовала угроза распространения огня на верхний этаж. К счастью, пожарные оперативно ликвидировали пламя. Жертв удалось избежать, медицинская помощь никому не потребовалась. Причины и ущерб от пожара устанавливается.

 

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