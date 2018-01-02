Почти 30 курских водителей лишатся прав за пьяную езду

В минувшие выходные сотрудники Курской Госавтоинспекции проверяли водителей на трезвость. С 19 по 21 января в регионе были задержаны 29 человек, которые сели за руль пьяными. 7 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, трое задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования. Курян призывают сообщать о нетрезвых водителях по телефону 02, с мобильного - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.



