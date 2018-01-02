Житель Курска ха сутки 82 раза позвонил в "Службу спасения"

За минувшие сутки более, чем на 100 обращений увеличилось число ложных звонков в "Службу спасения". 82 раза на номер «112» обращался один житель Курска. Информацию о нем передали в правоохранительные органы - сообщили в МЧС. Порядка 300 звонков поступали диспетчерам с телефонов без сим-карт, следовательно, перезвонить на них не представлялось никакой возможности. Ежедневно в "Службу спасения» Курской области поступают порядка 3 тысяч звонков. Из них традиционно несколько сотен относятся к категории «ложные», порядка 100 – «детская шалость». Как правило, число таких обращений увеличивается в выходные и праздники. Детские игры и ложные звонки отвлекают диспетчеров от работы и мешают дозвониться тем, кто действительно попал в беду - подчеркнули в МЧС.