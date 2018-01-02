Версия: Почему регулятор так полюбил «понарошку» обращаться в правоохранительные органы

На днях Центробанк оказался снова замешан в скандальной истории, - сообщает«Версия». На этот раз скандал связан с санируемым крупным частным банком. Еще в декабре зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что регулятор готовит обращение в Генпрокуратуру по факту хищения кредитных досье корпоративных заемщиков одного из банков.

Об этом заявлении 18 января напомнила пресс-служба регулятора. В этом же день был дан официальный ответ из Министерства Внутренних дел. Правоохранители сообщили, что никаких заявлений от ЦБ по факту незаконных операций финорганизации к ним не поступало.

Подобная ситуация возникала и раньше, но в отношении банка «Югра». Тогда Центробанк также заявил, что выступил с требованием проверить деятельность руководства «Югры» на предмет наличия признаков незаконных действий. Однако МВД опровергло факт обращения, а общественность осталась в недоумении.

Фиаско было связано и лично с Василием Поздышевым. В ноябре прошлого года он обратился в МВД с требованием завести уголовное дело на руководство банка «Югра. В возбуждении уголовного дела отказали, а за Поздышевым лишь укрепилась не самая лучшая слава человека, у которого слова и дела диаметрально противоположны.

Существует мнение, что своими словесными интервенциями Центробанк попросту пытается отвлечь внимание от собственных «темных дел». Недавно газета «Ведомости» провела независимое расследование, которое показало, что ЦБ не только искусственно создал условия для уничтожения «Югры». Но и выступил в качестве рейдера. Регулятор захватил дорогостоящее имущество, числящееся на балансе кредитной организации.