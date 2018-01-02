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В Курской области за неделю дети спалили два дома

Сегодня, 15:11
В Курской области за неделю дети спалили два дома
За минувшую неделю курские огнеборцы 11 раз выезжали на пожары. Их причины были самые разные: неисправность печного отопления, короткое замыкание, неосторожное обращение с огнём при курении и дети без присмотра. Всего за неделю малыши спалили два дома. Ранее мы рассказывали: 16 января из-за детской шалости произошёл пожар в Рыльском районе. Трехлетний ребёнок поджег подушку. Никто не пострадал, но многодетная семья осталась без дома. Временно они проживают в своем соседнем домовладении. 19 января по той же причине произошёл пожар в жилом доме Рыльска. Двухлетний малыш нашёл дома спички, игры с которыми закончились плачевно. Пожар уничтожил всё имущество семьи и соседей. В доме обрушилась кровля. К счастью, обошлось без пострадавших.

 

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